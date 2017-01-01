TBMM'nin 97'inci kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde başladı.



Resepsiyona Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Resepsiyonda soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım "Uyum yasaları için uzlaşma ararız. Uzlaşma olmazsa yolumuza bakarız. " dedi.



Resepsiyonda yapılan diğer açıklamalar ise şöyle;



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Yetkileri alınan Parlamento güçlü olmaz." dedi.





MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Uyum yasaları ile ilgili bizim çalışmalarımız var. Siyasi partiler, seçim ve milletvekili kanunu tartışılır. Referandum sonuçları belli oldu, kabul etmek gerek. " dedi.





Orgeneral Hulusi Akar: (Sınırötesi operasyonu olacak mı?) Kahramanlıklar devam ediyor. Her şey güzel olacak.



Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal: (Kılıçdaroğlu'nun hava üssünde askeri törenle karşılanması) Karşılamada kasıt yok, kusur var.



