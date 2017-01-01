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Otomobilin içine düşen kaya 5 kişiyi yaraladı

Bolu'da dağdan kopan kaya parçalarının seyir halindeki otomobile isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı

23 Nisan 2017 Pazar, 19:52:00 Güncelleme: 20:03:11 AA

Alınan bilgiye göre, Mengen'den Yeniçağa istikametine giden İsmail Akkaya yönetimindeki otomobilin üzerine, Yumrutaş köyü yakınlarında, dağdan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının otomobilin ön camını kırarak içeri girmesi sonucu, sürücü ile kızı Ayşenur Akkaya ve Turgay Yalçınkaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Bu arada, yaralılardan Turgay Yalçınkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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