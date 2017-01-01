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TEM Otoyolu
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

23 Nisan 2017 Pazar, 20:12:21 Güncelleme: 20:25:52 AA

Tem Otoyolu Kadıköy istikameti Ümraniye sapağında 2 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Kadıköy İstikameti Ümraniye sapağında saat 18.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkafa yönetimindeki otomobil, sağ şeritte seyreden Cemil İşler yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil emniyet şeridine doğru savruldu. Arka kısmı adeta hurdaya dönen aracın içerisindeki biri çocuk 6 kişi ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralanan ve çok korkan küçük kız çocuğu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Gözyaşları içerisinde ambulansa götürülen küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlarda bulunan toplam 7 yaralı, ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saat iki şeritten yavaş akan trafik, kazalı araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazaya karışan araç sürücüsü Cemil İşler, sağ şeritte giderken arkadan bir aracın kendi aracına çarptığını, hamile eşinin ve araçtaki diğer yaralıların ambulans ile hastaneye götürüldüğünü söyledi. 

 

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