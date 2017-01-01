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Rüşvetçi hakim ve avukat tutuklandı

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ve avukat Serap Bindal tutuklandı

23 Nisan 2017 Pazar, 23:18:06 Güncelleme: 23:20:33

Tahliye kararı karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ve avukat Serap Bindal, tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında bir avukatın ofisinde para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ve avukat Serap Bindal tutuklandı.

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