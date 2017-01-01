Tahliye kararı karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ve avukat Serap Bindal, tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında bir avukatın ofisinde para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ve avukat Serap Bindal tutuklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER