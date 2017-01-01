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İstanbul büyükşehir Belediyesi
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İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde görevli Güvenlik Amiri intihar etti

6 yıldır İBB'de güvenlik amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak, İBB'nin çatısına çıktı ve kendi silahıyla kafasına ateş ederek intihar etti

23 Nisan 2017 Pazar, 23:31:02 Güncelleme: 23:32:52

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde Güvenlik Amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak (40), 6 yıldır çalıştığı belediyenin çatısında kendi silahıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, Saraçhane'deki İstanbul büyükşehir Belediyesi Binası'nda saat 16.30'da meydana geldi.

Bir süre kendisinden haber alamayan çalışma arkadaşları, Yüzüak'ın cansız bedenini belediyenin çatısında buldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Yüzüak'ın kendi tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etmiş olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme uzmanları ile Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Çalışma arkadaşları ve ailesinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, Yüzak'ın etrafıyla fazla konuşmayan, içine kapanık biri olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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