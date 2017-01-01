24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hulusi Akar
GÜNDEM

Orgeneral Akar: Terör operasyonlarında kahramanlıklar devam ediyor

TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda soruları yanıtlayan Akar, devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 00:07:47 Güncelleme: 00:09:09 AA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin soruya Orgeneral Akar, "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor." karşılığını verdi.

Orgeneral Akar, en son terörist yok edilinceye kadar terörle mücadelenin süreceğini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi yaparken masum insanların zarar görmemesi için güvenlik kuvvetleri elinden gelen gayreti gösteriyor." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eğitim üniformalarını değiştirdi
GÜNDEM

Komutanların gezisinde ilginç detay
Genelkurmay Başkanı Akar, çeşitli ziyaretlerde bulundu
GÜNDEM

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İnsansız Uçak ...
Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Diyarbakır'da
GÜNDEM

Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ...
Romanya Genelkurmay Başkanı Ciuca Anıtkabir'i ziyaret etti
GÜNDEM

Romanya Genelkurmay Başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzik üniversitesi kuracağız
GÜNDEM

Erdoğan müjdeyi verdi: Söz vermiştim, kuracağız
Orgeneral Hulusi Akar şehit aileleriyle bir araya geldi
GÜNDEM

Komutanın şefkat eli!

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde görevli Güvenlik Amiri intihar etti
GÜNDEM

ŞOK! İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇATISINDA İNTİHAR ETTİ!
TSK'dan 23 Nisan'a özel kareler
GÜNDEM

TSK, 23 NİSAN'A ÖZEL O KARELERİ YAYINLADI
Meclis'te 23 Nisan resepsiyonu
GÜNDEM

"ERTESİ GÜN YAZARLAR ALTINA 'NEREYE BAKIYORLAR?' DİYE"
Anne TIR'ın altında can verdi! Oğlu ağır yaralı...
GÜNDEM

ANNE TIR'IN ALTINDA CAN VERDİ! OĞLU AĞIR YARALI...
Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
GÜNDEM

BAKAN, GÜNÜN ANISINA PAYLAŞTI! KİM OLDUĞUNU TANIYABİLDİNİZ Mİ?
Rüşvetçi hakim ve avukat tutuklandı
GÜNDEM

O HAKİM VE AVUKAT TUTUKLANDI