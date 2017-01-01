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Adana'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı

Kazada yaralanan 18 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:57:40 Güncelleme: 09:57:46 AA

Adana'da, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu biri ağır 18 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Kulak Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Taştan idaresindeki servis minibüsü, Mithat Özsan Bulvarı Kayıkhane kavşağında, Mine Çürük'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis aracı refüjdeki ağaca çarptıktan sonra durdu.

Kazada yaralanan 18 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alınan 14 yaşındaki Ömer Faruk Tatar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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