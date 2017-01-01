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F1ETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Nisan 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 24 Nisan 2017 Pazartesi günü operasyon haberleri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:53:41 Güncelleme: 10:55:38

15 Temmuz FETÖ başarısız darbe girişimininin ardından yurt genelinde FETÖ üyelerine ve destekçilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İşte 24 Nisan 2017 Pazartesi günü FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan, bylock kullanan ve tutuklanan kişi sayısı ve FETÖ operasyonları...

Haberler anlık güncellenmektedir...

EDİRNE'DE 9 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kişilerin de olduğu 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Meriç ilçesinde Serem köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 2'si 9 şüpheli tespit etti. Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yapılan ilk sorguda şüphelilerden 6'sının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi. Kaçaklar arasındaki bir kadının ise grupla ilişkisi araştırılıyor.

Zanlıların işlemleri sürüyor. (AA)

 

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