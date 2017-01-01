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AYM, kuruluşunun 55. yıl dönümünde Anıtkabir'de

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:53:46 Güncelleme: 10:55:17 İHA

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörleri ile birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Arslan ve beraberindeki heyet, aslanlı yoldan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Arslan ve beraberindeki heyet daha sonra Anıtkabir’in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arslan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Büyük Atatürk! Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 55. yılı nedeniyle üyelerimiz ve raportörlerimizle birlikte huzurunuzdayız. Anayasa Mahkemesi, kurduğunuz ve bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirmeye devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi olarak, anayasal hak ve hürriyetleri korumak suretiyle işaret ettiğiniz muasır medeniyet düzeyinin ötesine ulaşma azminde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ruhun şad olsun.”

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