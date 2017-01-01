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Ağrı'da amatör balıkçı boyundan büyük balık yakaladı

Boyu 1.85 olan ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki yayın balığını arkadaşlarıyla kıyıya güçlükle çıkaran Aras, şimdiye kadar böylesine büyük bir balık yakalamadıklarını söyledi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:56:27 Güncelleme: 10:58:15 DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde amatör balıkçı İrfan Aras, arkadaşları ile gittiği Aras nehrinde boyundan büyük balık yakaladı.      

Doğubayazıt ilçesinde, ev dekorasyon işi ile uğraşan İrfan Aras, arkadaşları ile birlikte haftasonu tatilinde Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Aras nehrine balık tutmaya gitti. Geçen cumartesi günü oltalarını Aras nehrine atan İrfan Aras ile arkadaşları, çelik oltaya takılan büyük balığın şaşkınlığını yaşadı.

"BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Boyu 1.85 olan ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki yayın balığını arkadaşlarıyla kıyıya güçlükle çıkaran Aras, şimdiye kadar böylesine büyük bir balık yakalamadıklarını söyledi. İki de küçük yayın balığı yakaladıklarını anlatan 1.80 boyundaki İrfan Aras, önce balıkla selfie ve fotoğraf çektirdiklerini sonra balıkları aralarında paylaştıklarını belirtti.

İrfan Aras, "Hobi olarak amatör anlamda kendi imkanlarımızla boş zamanlarımızda balığın bol olduğu Aras nehrine gidiyoruz. Bu kadar büyük balık yakalamamız bizim için de sürpriz oldu" diye konuştu.

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