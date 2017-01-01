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Sakarya'da kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Panik halinde dışarı çıkan öğrenciler yurt önünde toplanarak itfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesini beklediler

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:02:59 Güncelleme: 11:09:36 İHA

Sakarya'da bir kız öğrenci yurdunun mutfak kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi üzerinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun mutfak bölümünde kablodan çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu. Yangın çıktığını gören yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman çıkan yeri kontrol ederek yangına müdahale etti. Panik halinde dışarı çıkan öğrenciler yurt önünde toplanarak itfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesini beklediler. Çıkan yangında yaralanan olmazken yurtta maddi hasar meydana geldi. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

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