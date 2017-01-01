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Mersin'de çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu

Eve gelen ekipler çamaşır sepeti içerisinde bulunan boz yılan olarak bilinen 1 metre 30 santim uzunluğundaki yılanı yakaladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:44:20 Güncelleme: 11:47:31 DHA

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde bir evdeki kirli çamaşırların atıldığı sepetten çıkan yılan, aile fertlerini korkuttu. Çağrılan itfaiye ekibi yılanı yakalayarak doğal yaşamına bıraktı.

Olay, Türbe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Tek katlı ve bahçeli olan Mustafa Diker ve ailesinin oturduğu evde, çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğu fark edildi. Panik yaşayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler çamaşır sepeti içerisinde bulunan boz yılan olarak bilinen 1 metre 30 santim uzunluğundaki yılanı yakaladı. Daha sonrasında başka yılan olma olasılığına karşı evde arama yapan ekipler, yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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