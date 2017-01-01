24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP
GÜNDEM

CHP'den anket şirketleri için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "kamuoyu araştırma şirketlerinin kamuoyunu yanıltmasını" önlemek amacıyla kanun teklifi verdi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:51:50 Güncelleme: 11:55:42 AA

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi sundu. Teklif, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor.

TEKLİF ŞİRKETLERE CEZA GETİRİYOR

Teklif, seçimden önceki 10 günlük sürede, basın ve yayın araçlarıyla, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir partinin veya adayın lehinde, aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapan ve herhangi bir surette dağıtılması yasağına uymayan şirketlere ceza getiriyor.

Teklife göre, bu yasağa uymayan ve kanunda belirtilen şartları yerine getirmeyen şirketlere; birlikte çalıştıkları tespit edilen partiden fatura karşılığı aldığı ücretin 100 katı idari para cezası kesilecek. Şirket yetkilileri, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Teklifin gerekçesinde, seçim yasaklarına aldırış etmeden hükümet lehine yapılan manipülasyon çalışmalarının, araştırma şirketlerinin açıkladıkları sonuçların meşruiyetine gölge düşürdüğü ileri sürülerek, "Kamuoyu araştırmalarında yüzde 2’lik hata payı makuldür. Bu oranın üzerinde ya da altında gösterilen sonuçlar, bunun kasıtlı olduğunu ve bir algı operasyonu yapıldığını göstermektedir." ifadesine yer verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamada yeni gelişme
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamada yeni gelişme
CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti
GÜNDEM

CHP'liler locadaki yargı üyesini YSK Başkanı'na benzetince. ...
Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
GÜNDEM

Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
Eski CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün hayatını kaybetti
GÜNDEM

CHP'li eski vekil hayatını kaybetti
Meclis'te yeni anayasa tartışması!
GÜNDEM

Meclis'te yeni anayasa tartışması!

CHP'den referandum toplantısı sonrası kararlar
GÜNDEM

CHP'nin referandum toplantısı sona erdi! İşte detaylar. ...
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümünde özel uçuş
GÜNDEM

SOLOTÜRK'TEN NEFES KESEN GÖSTERİ
Ağrı'da amatör balıkçı boyundan büyük balık yakaladı
GÜNDEM

BOYUNDAN BÜYÜK! BÖYLE SARILDI
Mersin'de çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu
GÜNDEM

ÇAMAŞIR SEPETİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ!

CHP'den 'askeri karşılama' incelemesine yanıt
GÜNDEM

CHP'DEN 'ASKERİ KARŞILAMA' İNCELEMESİNE YANIT
F1ETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 NİSAN GÜNLÜĞÜ
CHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
GÜNDEM

CHP'DEN ANKET ŞİRKETLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ