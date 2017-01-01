Yasin Börü davasında karar açıklandı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınan davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledikten sonra hükmü açıkladı.
Buna göre, sanıklardan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, suça sürüklenen 6 çocuğu ise 110'ar yıl hapse mahkum etti.
Sanıklara, "adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ayrıca ceza verildi.
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Misafir 9 dakika önceYetmez ama..Yinede yaşasın adalet.00
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Misafir 30 dakika önceYAŞASIN ADALET60
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Misafir 34 dakika öncedevletimiz çok yaşa60
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Misafir 34 dakika önceADALET BU İŞTE30
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Misafir 52 dakika önceyetmez ama..60
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Misafir 53 dakika önceidam idam idam....90
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Misafir 54 dakika önceAdalete bak 5 i niye serbest yeni börler öldürsün diye mi60
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Misafir 54 dakika önceGEC AMA KANUN YERINI BULDU00
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Misafir 55 dakika önceOnlarca kişi vardı buna bula 17 kişi mi bulundu? O apartmanlarda seyredenlere de ceza verilmeliydi. Saklanması için kapısını açmayanlara!!!!!30
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Misafir 55 dakika önceişte bu. helal Olsun be helal..00
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Misafir 56 dakika önceO beraat edenler inşAllah suçsuzdur da Yasinimizin kanı yerde kalmaz30
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Misafir 57 dakika önceadalet yerini buldu00
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Misafir 58 dakika öncebu bile yetersiz apartmandan aşağı at, yak , parçala insanlık dışı bir cinayetti ve maalesef ülkemin beyazları seyrettiler.30
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Misafir 58 dakika öncekeşke idam cezası olsaydı30
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Misafir 58 dakika önceHak yerini buldu00
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Misafir 58 dakika önceçook güzel olmuş30