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Yasin Börü davasında karar açıklandı

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili yargılanan 41 kişiden 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:19:16 Güncelleme: 20:48:14 AA

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınan davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledikten sonra hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, suça sürüklenen 6 çocuğu ise 110'ar yıl hapse mahkum etti.

Sanıklara, "adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ayrıca ceza verildi.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 9 dakika önce
    Yetmez ama..Yinede yaşasın adalet.
  • Misafir 30 dakika önce
    YAŞASIN ADALET
  • Misafir 34 dakika önce
    devletimiz çok yaşa
  • Misafir 34 dakika önce
    ADALET BU İŞTE
  • Misafir 52 dakika önce
    yetmez ama..
  • Misafir 53 dakika önce
    idam idam idam....
  • Misafir 54 dakika önce
    Adalete bak 5 i niye serbest yeni börler öldürsün diye mi
  • Misafir 54 dakika önce
    GEC AMA KANUN YERINI BULDU
  • Misafir 55 dakika önce
    Onlarca kişi vardı buna bula 17 kişi mi bulundu? O apartmanlarda seyredenlere de ceza verilmeliydi. Saklanması için kapısını açmayanlara!!!!!
  • Misafir 55 dakika önce
    işte bu. helal Olsun be helal..
  • Misafir 56 dakika önce
    O beraat edenler inşAllah suçsuzdur da Yasinimizin kanı yerde kalmaz
  • Misafir 57 dakika önce
    adalet yerini buldu
  • Misafir 58 dakika önce
    bu bile yetersiz apartmandan aşağı at, yak , parçala insanlık dışı bir cinayetti ve maalesef ülkemin beyazları seyrettiler.
  • Misafir 58 dakika önce
    keşke idam cezası olsaydı
  • Misafir 58 dakika önce
    Hak yerini buldu
  • Misafir 58 dakika önce
    çook güzel olmuş
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