Hava durumu 24.04.2017

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:12:28 | Güncelleme: 13:29:56
HABERTURK.COM
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor
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İstanbul'da bugün bulutlu ve soğuk havanın şehri terk etmesi, ardından havada az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
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Önümüzdeki hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, beraberinde sıcaklıkların da kademe kademe artarak 25 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
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Salı gününden itibaren ülkenin genelinde güneşli ve açık bir havanın hakim olması, sıcaklıkların ülke genelinde yükselmesi bekleniyor.
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Çarşamba günü ülke genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
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Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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DOĞU'YA KAR GERİ GELİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak.
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Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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NİSAN AYINDA 20 SANTİM KAR
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Tatilciler, Nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı.
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Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar, Abant'ta bahar ile birlikte uyanıp yeşeren doğanın üzerine örttü.
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Tabiat parkındaki kar seviyesi kış aylarını aratmadı ve 20 santime ulaştı. Nisan ayında yağan kar ile birlikte Abant'ta eşsiz manzaralar oluştu. Tatilciler karla kaplı göl çevresinde ve iskelelerde yürüyüşe çıktı. Bazıları da faytonla göl turu attı.
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Kar manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Tatilciler, "Bahar ayında buraya geldik ama karla karşılaştık. Bu da bizi mutlu etti. Burası her mevsim çok güzel" dedi.