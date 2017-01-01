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Hava durumu 24.04.2017

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:12:28 HABERTURK.COM

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor

  • 1 Hava durumu 24.04.2017
    1 | 15

    İstanbul'da bugün bulutlu ve soğuk havanın şehri terk etmesi, ardından havada az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

  • 2 Hava durumu 24.04.2017
    2 | 15

    Önümüzdeki hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, beraberinde sıcaklıkların da kademe kademe artarak 25 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

  • 3 Hava durumu 24.04.2017
    3 | 15

    Salı gününden itibaren ülkenin genelinde güneşli ve açık bir havanın hakim olması, sıcaklıkların ülke genelinde yükselmesi bekleniyor.

  • 4 Hava durumu 24.04.2017
    4 | 15

    Çarşamba günü ülke genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

  • 5 Hava durumu 24.04.2017
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    Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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