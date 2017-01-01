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Kayseri'deki cinayette iki torun da birbirlerini suçladı

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına defalarca bıçaklanarak öldürülen Sultan T.'nin tutuklu torunları Hakan ve Mustafa T. suçu birbirlerinin üzerine attı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:45:49 Güncelleme: 14:48:04 DHA

Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki Sultan T.'nin cinayet sanığı torunları Mustafa ve Hakan T., ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet şüphelileri suçu birbirlerinin üzerine attı.

Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, sabaha karşı merkez Melikgazi İlçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye çalışmak için gelen 19 yaşındaki Mustafa T., babaannesi ile yaşayan halasının oğlu 29 yaşındaki Hakan T. ile evde alkol aldı. Bir süre sonra iki kuzen, mutfaktan aldıkları bıçakla bilinmeyen nedenle yaşlı kadını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına defalarca bıçaklanarak öldürülen Sultan T.'nin tutuklu torunları Hakan ve Mustafa T. ile yakınları katıldı. Hakan T. savunmasında, "Ben anneanem Sultan T.'yle birlikte yaşıyorum. Kuzenim Mustafa da o gece eve geldi.  Akşam alkol alıp, uyuşturucu içtik. Ben, sızdığım için bir şey hatırlamıyorum. Ertesi gün polis tarafından uyandırıldım. Anneannemin öldürüldüğünü söylediler. Cinayeti kuzenim işledi" dedi.

"HAKAN ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA UYUDU"

Diğer sanık Mustafa T. ise savunmasında, "Hakan'ın eski eşi ile aramda gönül ilişkisi olduğundan dolayı  kuzenimle aramızda husumet vardı. Sultan ninemin evine gittiğimde Hakan da oradaydı. Beraber içki ve uyuşturucu içtik. Bir süre sonra uyuduk. Bir ara uyandığımda, Hakan sol eliyle babannemin ağzını kapatmış sağ  elindeki bıçakla vuruyordu. Odadan çıktığında 'İntikam böyle alınır' dedi. Cezaevinde aynı koğuşta kalırken Hakan, cinayeti üstlenmem konusunda beni  tehdit edip elime kaynar su döktü" dedi. Sultan T.'nin yakınları iki kuzenin de cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada her iki sanığın, 'Kasten adam öldürme' suçuna çarptırılmasını istedi. Duruşma cezaevi raporu ve eksik evrakların getirilmesi için ertelendi.

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