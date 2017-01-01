1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi çalışanlar ve öğrenciler bu günün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Milyonlarca işçiyi ve öğrenciyi ilgilendiren konulardan biri olan 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi?

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs gününde birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlenir ve resmi tatildir.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2017 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

1 Mayıs, tarihte ilk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde ortaya çıktı. Taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüyüş düzenledi.

Ülkemizde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22 Haziran 2009 tarihinde kabul edilen yasa ile 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir.