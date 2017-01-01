Mersin'deki lise öğrencisine istismar davasında sanıklar cezasız kalmadı

Mersin'de, 7 Ekim 2016 tarihinde, okul çıkışında evine gitmek için bindiği minibüste şoför ve yanındaki arkadaşı tarafından alıkonularak söz ve hareketlerle taciz edilen ve çığlık atarak kurtulan lise öğrencisi 15 yaşındaki N.B.Y.'nin davasında, sanıklar cezasız kalmadı. Hakim, cinsel organıyla oynayan sanığa cinsel taciz suçundan tecilsiz 5 ay, alıkoyma suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.

Lise öğrencisi N.B.Y.'nin, 2015 yılında bindiği minibüste vahşice öldürülen Özgecan Aslan olayının bir benzerini yaşadığı olayda karar duruşması bugün Mersin Adliyesi'nde 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya lise öğrencisi N.B.Y. katılmazken, tutuksuz yargılanan sanıklar minibüs şoförü M.G. (26) ve olay anında yanında bulunan arkadaşı S.B. (30), CMK gereğince tayin edilen avukatları Abdulbaki Tuna ile birlikte katıldı. Duruşmada, N.B.Y.'nin annesi Elife Y. ile ailenin avukatı Sema Tokgöz hazır bulundu.



SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mersin Barosu ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün de müdahil olduğu davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğa karşı cinsel taciz' ile suçlanan iki sanık, son duruşmada da suçlamaları kabul etmedi. Olay anında minibüste bulunan S.B.'nin cinsel organıyla oynayarak, genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla cinsel taciz suçunun da eklendiği ve iki dosyanın birleştirildiği davanın duruşmasında, hakim savcılık iddianamesini okuyarak, sanık S.B.'ye, mağdur çocuğa bakıp cinsel organıyla oynamak suretiyle tacizde bulunduğu iddiasını sordu. Suçlamayı kabul etmeyen sanık, "Kesinlikle öyle bir şey olmadı" dedi.

Sanıkların avukatı Tuna ise minibüsün kısa bir mesafeyi dolaştıktan sonra durağa döndüğünü, alıkoyma gibi bir durumun söz konusu olmadığını, ayrıca kaşınma olayının cinsel taciz olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. "Kaşınmakla cinsel istismar suçu mu olur" diyen avukat, olayda şüphe dahi olmadığını ileri sürerek, müvekkillerinin beraatını istedi.



"SANIKLARIN SUÇ İŞLEDİĞİ AŞİKÂRDIR"

Mağdur N.B.Y.'nin avukatı Sema Tokgöz ise 15 yaşındaki genç kızın yaşadığı olayı anlayabilecek kabiliyette olduğunu dile getirerek, "Bize göre tüm suçlar oluşmuştur. Dosya içerisinde bulunan kamera kayıtlarından da minibüsün güzergah değiştirdiği kanıtlanmıştır. Kendileri de bunu kabul etmektedirler. Sanıkların suçu işlediği aşikardır, cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.



15 AY HAPİS YATACAK

Sanıklara son sözlerini soran hakim, daha sonra kararı açıkladı. Kararda, şoför M.G. sadece 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10 ay hapis cezası alırken, sabıkası olmadığından cezası ertelendi.

Arkadaşı S.B. ise 'kişiyi yoksun bırakma' suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Daha önce başka bir suçtan da ceza aldığı için 10 ay hapis yatması kesinleşen S.B.'ye hakim, cinsel taciz suçundan da 5 ay hapis cezası verdi. Bu kararla sanık 15 ay hapse mahkum oldu. Sanığa ayrıca TCK'nın 53. maddesinin a, c ve d bentlerindeki haklarından da yoksun bırakılmasına karar verildi. Buna göre, sanık bir kamu görevini üstlenme, velayet, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunma, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olma haklarını hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanamayacak.



"ADALET YERİNİ BULDU"

Karar sonrasında adliye önünde açıklama yapan Av. Tokgöz, aylardır takip ettikleri dosyanın bugün sonuçlandığını belirterek, "Artık suçlular cezalarını aldılar. Toplu taşıma araçlarını huzurla, güvenle kullanmamız için, adaletin yerine gelmesi için çalıştık. Çok şükür sonuçlarını da aldık. Suçlular cezalandırılmıştır. Toplum rahat bir şekilde adalete güven duyarak yaşamaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Anne Elife Y. de "Adalet yerini buldu. Memnunum. İnşallah hiçbirimizin çocuklarının başına böyle bir şey gelmez, temennim budur, huzur ve refah içinde yaşarız" şeklinde konuştu.



ÇIĞLIK ATARAK KURTULMUŞTU

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde evine dönmek için bindiği minibüste cinsel istismara uğrayan ve işkence görerek vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan cinayetinin bir benzeri olan olayda, lise öğrencisi 15 yaşındaki N.B.Y., 7 Ekim tarihinde saat 18.40'ta son ders zilinin çalmasıyla birlikte okuldan çıkarak, evine gitmek üzere şehiriçi yolcu taşıyan bir minibüse binmişti.

İddiaya göre, Zeytinli Bahçe Caddesi üzerindeki okulun önünden hareket eden ve içinde şoför M.G. ile arkadaşı S.B.'den başka kimse bulunmayan minibüs, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra ana güzergahından sağa saparak ara sokaklara girmiş, minibüsten inmek isteyen N.B.Y.'yi bir süre ara sokaklarda gezdiren ve minibüsten inmesine izin vermeyen iki sanık, N.B.Y.'nin sürekli bağırarak çığlık atması üzerine yeniden normal güzergahlarına dönmüştü. Sanık S.B. ise minibüste genç kıza bakarak cinsel organıyla oynayarak cinsel tacizde bulunmuştu.