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Diyarbakır'da PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden olan C.U., yakalanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:47:58 Güncelleme: 16:26:37 İHA

Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kulp ile Hazro ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın bölgedeki sözde yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. adlı terörist yakalandı. C.U., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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