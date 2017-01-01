Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kulp ile Hazro ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın bölgedeki sözde yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. adlı terörist yakalandı. C.U., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.