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CHP Parti Meclisi yarın referandum gündemiyle toplanıyor

Toplantıda, en önemli gündem maddesinin, referandum sonrası CHP'nin yol haritası olması bekleniyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:59:36 Güncelleme: 17:04:21 AA

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, parti gündeminin yanı sıra halk oylaması sonrasında izlenecek politikaların ele alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM, parti genel merkezinde saat 12.00'de toplanacak.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu ve Yüksek Disiplin Kurulundan (YDK) gelen talepler görüşülecek, PM üyelerinin görüş ve önerileri dinlenecek.

REFERANDUM GÜNDEMİ

Halk oylaması sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, CHP'nin gelecek günlerde takip edeceği yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

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