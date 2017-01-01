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DİSK Kani Beko 1 Mayıs
GÜNDEM

DİSK Genel Başkanı Kani Beko'dan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanı ile görüştükten sonra İstanbul Valiliği'ndeki toplantıya katılan DİSK Genel Başkanı Beko: Çarşamba günü saat 12.'de DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü kutlamalarının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:50:47 Güncelleme: 19:10:46 DHA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili İstanbul Valiliği'nde yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaptıkları toplantıda İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarını Taksim'de yapma taleplerini ilettiklerini belirten Kani Beko; "DİSK KESK Türk Tabipler Birliği ve TMMOB temsilcileriyle beraber bu sabah 09.30'da Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 2 saatlik bir toplantımız oldu, orada da ifade ettik.



DİSK'in de TESK'in de TTB ve TMMOB'un da bir tek derdi var; başta Taksim olmak üzere tüm Türkiye alanlarında kimsenin burnu kanamadan, huzur içerisinde, kardeşçe, birlikte 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlamak. Kendisine bunları ilettik. Biraz önce de İstanbul Valisiyle yapmış olduğumuz toplantıda İstanbul'da Taksim'de birlik, dayanışma, mücadele günü yapma talebini kendisine ilettik.

Sonuçta buradan ayrıldıktan sonra Türk Tabipler Birliği'nde, DİSK, KESK, TTB, TMMOB olarak bir araya geleceğiz. Sabah İçişleri bakanı sayın Soylu ile yaptığımız görüşmeyi ve az önce yaptığımız görüşmeleri kendi aramızda değerlendireceğiz. Çarşamba günü saat 12.'de DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü kutlamalarının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız.

Taksim için izin çıkmadı ifadelerine ilişkin soruya Beko, "Bu tartışmaları yapmak bana göre doğru olmaz. Bu konuyla ilgili ayrıntıları DİSK Genel Merkezi'nd eyapacağımız açıklamada paylaşacağız." yanıtını verdi.

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