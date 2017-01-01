GÜNDEM
Belediyeye ait kamyonla 2 kişiyi ezdi
24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:31:16 | Güncelleme: 19:38:59
HABERTURK.COM
Elazığ'da kamyonla çarptığı 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı
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Elazığ'da, yolun karşısına geçerken belediyeye ait kamyonun çarptığı Hayrettin Demir (83) ile bakıcısı Leyla Baykara (52) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, iki kişinin ölümüne neden olan sürücü kaçarken, kamyonun önceki gün (23 Nisan) kurban kesilerek hizmete alındığı ortaya çıktı.
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YAŞLI ADAM VE BAKICISI OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İki kişinin ölümüne neden olan kaza, Elazığ merkezindeki Yeni Mahalle'deki Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi.
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Yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Demir ile bakıcısı Leyla Baykara'ya Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Hüseyin U. yönetimindeki kamyon çarptı.
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Kazada, Demir ve Baykara olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kamyon sürücü Hüseyin U. ise kaza yerinden kaçtı.
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KAMYON ÖNCEKİ GÜN KURBAN KESİLEREK HİZMETE ALINMIŞ
Polis ekipleri, iki kişinin ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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Elazığ Belediyesine ait kamyonun önceki gün kurban kesilerek hizmete alınan araçlardan olduğu öğrenildi.
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SÜRÜCÜ YAKALANDI
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu kamyon sürücüsü Hüseyin U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.
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2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün kazanın farkında olmadığı için durmadan gittiğini söylediği öğrenildi.
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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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