24 NİSAN 2017
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Belediyeye ait kamyonla 2 kişiyi ezdi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:31:16 HABERTURK.COM

Elazığ'da kamyonla çarptığı 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı

  • 1 Belediyeye ait kamyonla 2 kişiyi ezdi
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    Elazığ'da, yolun karşısına geçerken belediyeye ait kamyonun çarptığı Hayrettin Demir (83) ile bakıcısı Leyla Baykara (52) olay yerinde hayatını kaybetti. 

  • 2 Belediyeye ait kamyonla 2 kişiyi ezdi
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, iki kişinin ölümüne neden olan sürücü kaçarken, kamyonun önceki gün (23 Nisan) kurban kesilerek hizmete alındığı ortaya çıktı.

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    YAŞLI ADAM VE BAKICISI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    İki kişinin ölümüne neden olan kaza, Elazığ merkezindeki Yeni Mahalle'deki Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi.

  • 4 Belediyeye ait kamyonla 2 kişiyi ezdi
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    Yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Demir ile bakıcısı Leyla Baykara'ya Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Hüseyin U. yönetimindeki kamyon çarptı. 

  • 5 Belediyeye ait kamyonla 2 kişiyi ezdi
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    Kazada, Demir ve Baykara olay yerinde hayatını kaybetti.

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