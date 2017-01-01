24 NİSAN 2017
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Şırnak'ta feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:54:34 AA

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

  • 1 Şırnak'ta feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı
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    Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir polis yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

  • 2 Şırnak'ta feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı
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    Abdullah Yıldırım'ın kullandığı otomobil, Cizre-İdil karayolu Şerafettin Elçi Havalimanı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

  • 3 Şırnak'ta feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı
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    Kazada sürücü Yıldırım, araçtaki Irak ve Alman uyruklu 2 kişi ile diğer araçta bulunan 3 polis yaralandı.

  • 4 Şırnak'ta feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı
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    Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • 5 Şırnak'ta feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı
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    Yaralılardan durumu ağır olan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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