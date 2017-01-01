İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 27 Nisan Perşembe günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Çatalca ve Esenler ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde 27 Nisan'da 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.

Ayrıca, Zeytinburnu'nun bazı bölgelerine de saat 13.00-18.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.