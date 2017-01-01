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Diyarbakır'da inşaat çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

Ambar inşaatında beton dökme işlemi sırasında gerçekleşen kazada 3 işçi enkaz altında kaldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybetti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 20:40:21 Güncelleme: 20:41:55 AA

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ambar inşaatında beton döküldüğü sırada meydana gelen çökme nedeniyle 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suçıktı köyü Gültarla mezrasında yapılan ambarda beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Şeyhmus Satar, Selahattin Aktarlı ve Ömer Yüzak'ı enkazın altından çıkardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Satar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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