24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ordu
GÜNDEM

Ordu'da yangın! 5 bina zarar gördü

Ordu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap bina, kullanılamaz hale gelirken, çevredeki 4 binada maddi hasar meydana geldi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 22:30:43 Güncelleme: 23:32:35 DHA

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde gece yarısı, kullanılmayan 2 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki 4 binada da maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Altınordu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Bilal Köyden Sokak üzerinde meydana geldi.

Cemalettin B. ile Nizamettin B.'ye ait boş, kullanılmayan, yarısı ahşap olan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler etraftaki binalara da sıçradı.

Binalarda kalan vatandaşlar ekipler tarafından hızlı şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak, çevresindeki binalar da tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yanan bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada da maddi hasar oluştu.

Aziziye Mahallesi Muhtarı Selami Akarsu, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yangın fark edilince çevredeki binalardaki vatandaşları hızlı şekilde tahliye ettik. İtfaiye ve polis ekiplerimiz olay yerine gelerek yoğun şekilde çalışma yaptı. Yanan bina tamamen kullanılmaz halde, etrafındaki bazı binalarda da maddi hasar oluştu. Bina boş ve kullanılmayan bir binaydı" dedi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
12 şehidin acı haberleri ailelerine ulaştı
GÜNDEM

Sözün bittiği o an!
Ordu Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Ordu Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'böcek' araması
GÜNDEM

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'böcek' araması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızda PYD'yi, YPG'yi barındırmayız
GÜNDEM

Erdoğan: Onlara devlet kurdurtmayız, dünya bunu böyle ...
Ordu'da uyuyamayan 80 yaşındaki babaya servisle uyku çaresi
GÜNDEM

Evde bir türlü uyuyamayınca çareyi öyle bir şeyde ...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Evet’i anlatamayınca kavga etmek istiyorlar
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Kavga istiyorlar, etmeyeceğim

Diyarbakır'da inşaat çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı
GÜNDEM

İNŞAAT ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALI
Şırnak'ta feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA FECİ KAZA: 1 POLİS ÖLDÜ, 2'Sİ POLİS 5 YARALI
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İSTANBUL'DA YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Uyuşturucu kullanan gençleri dövüp, polise teslim ettiler
GÜNDEM

MAHALLELİ ÖNCE DÖVDÜ, SONRA POLİSE TESLİM ETTİ!
Yasin Börü davasında karar açıklandı
GÜNDEM

YASİN BÖRÜ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Donald Trump'ın '1915 Olayları' açıklamasına tepki
GÜNDEM

DIŞİŞLERİ'NDEN TRUMP'IN '1915 OLAYLARI' AÇIKLAMASINA TEPKİ