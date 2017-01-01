Ordu'da yangın! 5 bina zarar gördü

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde gece yarısı, kullanılmayan 2 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki 4 binada da maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Altınordu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Bilal Köyden Sokak üzerinde meydana geldi.

Cemalettin B. ile Nizamettin B.'ye ait boş, kullanılmayan, yarısı ahşap olan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler etraftaki binalara da sıçradı.

Binalarda kalan vatandaşlar ekipler tarafından hızlı şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak, çevresindeki binalar da tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yanan bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada da maddi hasar oluştu.

Aziziye Mahallesi Muhtarı Selami Akarsu, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yangın fark edilince çevredeki binalardaki vatandaşları hızlı şekilde tahliye ettik. İtfaiye ve polis ekiplerimiz olay yerine gelerek yoğun şekilde çalışma yaptı. Yanan bina tamamen kullanılmaz halde, etrafındaki bazı binalarda da maddi hasar oluştu. Bina boş ve kullanılmayan bir binaydı" dedi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.