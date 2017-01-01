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Domaniç'teki yangın halkın seferberliği ile söndürüldü

24 Nisan 2017 Pazartesi, 23:59:51 AA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını söndürmek için mahalle sakinleri kovalarla su taşıdı

  • 1 Domaniç'teki yangın halkın seferberliği ile söndürüldü
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    Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

     

  • 2 Domaniç'teki yangın halkın seferberliği ile söndürüldü
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    İlçeye bağlı Çukurca beldesinde yaşayan Hüseyin Beytar ve ailesi, dün yapılması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için okula gitti.

  • 3 Domaniç'teki yangın halkın seferberliği ile söndürüldü
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    İki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden Beytar ailesinin komşuları durumu itfaiyeye haber verdi.

  • 4 Domaniç'teki yangın halkın seferberliği ile söndürüldü
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    Mahalle sakinleri, ekipler gelene kadar yangını söndürmek için birer metre aralıklarla tek sıra halinde çeşmelerden kovalarla su taşıyarak, alevlerin çevre binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

  • 5 Domaniç'teki yangın halkın seferberliği ile söndürüldü
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    Bazı vatandaşlar da yanan evdeki eşyaları kurtarmaya çalıştı. 

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