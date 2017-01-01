Gaziantep'te organize sanayi bölgesindeki bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkan yangın, pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek tesisin diğer bölümlerine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın sonrası fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.