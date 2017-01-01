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TSK'dan Irak'ın kuzeyinde Metina kırsalına hava harekatı

Terör örgütüne ait dört hedefin imha edildiği açıklandı

25 Nisan 2017 Salı, 00:36:55 Güncelleme: 00:38:05 AA

Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait dört hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ( TSK) yapılan bilgilendirmede, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Irak'ın kuzeyinde Metina kırsalına, 17.15 -17.40 saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait üç sığınak ve bir silah mevzi ateş altına alınarak yok edildi.

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