TSK'dan Irak'ın kuzeyinde Metina kırsalına hava harekatı

Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait dört hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ( TSK) yapılan bilgilendirmede, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Irak'ın kuzeyinde Metina kırsalına, 17.15 -17.40 saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait üç sığınak ve bir silah mevzi ateş altına alınarak yok edildi.