25 NİSAN 2017
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İzmir'de kaçak içkiden 3 kişi zehirlendi

Polis V.G.'nin evinde kaçak içki yapımında kullanılan düzeneğin yanı sıra 0.5 litre saf alkol ve 1 litre sahte rakı ele geçirdi

25 Nisan 2017 Salı, 09:08:38 Güncelleme: 09:47:33 DHA

İzmir'de kaçak içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili V.G. gözaltına alındı. 

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne bugün akşam saatlerinde kaçak içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 2 kişinin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Hastanede metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan H.A. ve M.Y.'nin yanı sıra, geçen cumartesi günü de M.T. adlı bir kişinin aynı şikayetle hastaneye başvurduğunu öğrenen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yoğun bakımdaki tedavileri devam eden M.T., H.A. ve M.Y.'nin kullandıkları içkiyi V.G.'den aldığı saptandı. Polis V.G.'nin evinde kaçak içki yapımında kullanılan düzeneğin yanı sıra 0.5 litre saf alkol ve 1 litre sahte rakı ele geçirdi. Polis, V.G.'yi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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