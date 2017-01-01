Ankara'da elektrik panosu yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Başkent'te elektrik panosu yüklü kamyon, altından geçtiği köprüye sıkıştı. Kamyonun çarptığı köprüden yola düşen beton parçaları, trafikte aksamalara neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Meşeci yönetimindeki elektrik panosu yüklü kamyon, Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun yolu istikametine giderken 4,5 metre yüksekliğindeki Fatih Köprüsü'ne sıkıştı. Kamyonun çarptığı köprüden düşen beton parçaları, bulvarın Keçiören dönüşündeki trafikte aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.