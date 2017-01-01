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Balıkesir'de 'Vahiy geldi' diyerek annesini öldüren kişi cezaevinde intihar etti

Cezaevindeki koğuşta çarşafı halat haline getiren ve ardından tuvalete geçerek kendini su borusuna asan E.'yi, bir başka mahkûm görerek cezaevi yetkililerine bildirdi

25 Nisan 2017 Salı, 10:05:43 Güncelleme: 10:09:07 DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde annesi Münevver E.'yi 'Vahiy geldi' diyerek öldüren 41 yaşındaki Ahmet E., tutuklu bulunduğu Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda geçen hafta intihara kalkıştı. Bir haftadır yoğun bakımda bulunan E., bugün yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Doğa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet E., birlikte oturduğu annesi Münevver E.'yi boğazını keserek öldürdü. Olaydan sonra kaçan E., jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

"VAHİY GELDİ, İLAHİ ADALET"

Annesini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet E., "Vahiy geldi, ilahi adalet" diye ifade vermişti. Tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet E., geçen hafta sabaha karşı 03:00 sıralarında kendini asarak intihara kalkıştı. Cezaevindeki koğuşta çarşafı halat haline getiren ve ardından tuvalete geçerek kendini su borusuna asan E.'yi, bir başka mahkûm görerek cezaevi yetkililerine bildirdi.

Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet E., yoğum bakım servisinde bir hafta boyunca tedavi görmesine karşın bugün yaşamını yitirdi. E.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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