Yurt genelinde '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı

İSTANBUL

Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklarla önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitleri, "Vefa Yürüyüşü" ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki törenle anıldı. Eyüp Belediyesinin destekleriyle İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Eyüp Camisi'nde sabah namazı kılarak dua etti.Cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edildi. Daha sonra katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Edirnekapı Şehitliğine yürüdü. Bu sırada 100 metrelik dev bir Türk bayrağı açıldı. Şehitlikte de Kur'an-ı Kerim okundu.Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

EDİRNE

Selimiye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar sabah namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102 yıl dönümü anısına 102 metrelik Türk bayrağı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posterini taşıyan vatandaşlardan oluşan kortej, Selimiye Camisi'nden Balkan Şehitliği'ne yürüdü. Şehitlikte düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

İZMİR

İzmir Konak Meydanı'ndaki Yalı Camisinde kılınan sabah namazı ile başlayan program, cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edilmesi ile devam etti. İzmir Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Gençlik Merkezi tarafından gerçekleşen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Konak Yalı Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası dağıtıldı. Vatandaşlar daha sonra ellerinde 102 metrelik Türk bayrağıyla Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, dualar edildi.

DİYARBAKIR

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Diyarbakır'da sabah namazının ardından "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu gençlerden oluşan grup, sabah namazı vaktinde Sümer Camisi'nde bir araya geldi.





BOLU

Bolu'da vatandaşlar ve öğrenciler, Kültür Mahallesi Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'ne yürüdü. Yürüyüş sonrası şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu.





ZONGULDAK

Zonguldak'ta Yayla Fener Camisi'nde toplanarak sabah namazını kılan vatandaşlar ve öğrenciler dua etti. Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Zonguldak Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ve öğrenciler sabah namazı kıldı, dua etti. Namazın ardından cami bahçesinde çorba ikram edilerek vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.



TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da vatandaşlar ve öğrenciler, tarihi Orta Camisi'nde sabah namazı kılarak, dua etti. Namazın ardından çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar daha sonra 102 metrelik bayrakla Hükümet Caddesi'nden sahil dolgu alana kadar temsili yürüyüş gerçekleştirdi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.





UŞAK

Uşak Cakaloz Camisinde toplanan Uşaklılar, sabah namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar daha sonra Türk bayraklarıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Uşak Şehitliği'ne yürüdü. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfil bırakıldı.



DENİZLİ

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan etkinlik sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Etkinliğe katılan 200 kişilik izci grubu Delikliçınar Yeni Caminin önünde toplanarak şiir okudu, tiyatro oyunu sergiledi.



MUŞ

Muş'ta, Hacı Şeref Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Vatandaşlar daha sonra Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü anısına ellerindeki Türk bayraklarıyla Garnizon Şehitliği'ne yürüdü.





BİTLİS

Bitlis'te de "57. Alay Vefa Yürüyüşü" kapsamında Siteler Camisi'nde saban namazının ardından mevlit okutularak şehitler için dua edildi.



ANTALYA

Antalya'da Etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Hasan Kartal Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti. 240 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et" sloganları eşliğinde Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitliğe kadar yürüdü.



KONYA

Konya'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar ve öğrenciler, sabah Hacıveyiszade Cami'sinde toplandı. Camiyi dolduran gençler, hep birlikte sabah namazını kıldı, ardından hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



