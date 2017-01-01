Antalya'da mesaiye erken başlayan ustalar hırsız sanılarak gözaltına alındı

Antalya'da Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir işyerinin çatı tadilatı için sabahın erken saatlerinde mesaiye gelen inşaat ustaları, hırsız sanılınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da vatandaşların sabah erken saatlerde Kuyumcular Çarşısı'na merdivenle giren kişiler olduğu ve kaynak sesleri geldiğini ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, zanlıların kaçma ihtimaline karşı çarşıya çıkan sokakları tuttu. Polis ekipleri çarşının çatısına çıkmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çarşının dar sokaklarında inceleme yapan polis ekipleri, kaynak seslerinin geldiği çatıya yöneldi.

"ONLAR HIRSIZ DEĞİL"

İtfaiye araçlarının yardımıyla çatıya çıkan ekipler, çatıda kaynak makinasıyla çalışma yapan biri Suriyeli 3 kişiyle karşılaştı. Ahmet Ö, Erol T. ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir işçi, ifadelerine başvurulmak üzere Yenikapı Polis Merkezi'ne götürüldü. Ahmet Ö. polis merkezine götürülürken gazetecilere yaptığı açıklamada, çatıda bakım çalışması yaptıklarını, böyle bir duruma düşebileceklerini aklına getirmediğini söyledi.

Zanlıların, çatıda tadilat yaptıklarını belirtmesi üzerine polis ekipleri işyeri sahibine ulaştı. İşyeri sahibinin de "Onlar hırsız değil, anlaştığım ustalar" demesi üzerine söz konusu 3 kişi, serbest bırakıldı.