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Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, MHP'den istifa etti  

Aydın Barosu Başkanı Bozkurt, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu

25 Nisan 2017 Salı, 10:34:18 Güncelleme: 10:36:27 HABERTURK.COM

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Baro Başkanlığım sırasında herhangi bir resmî görevle siyaset yapmadığım malumunuzdur. Yine de, kamuoyu ve dostlarım açısından önem arzettiğini düşünerek; yüreği vatan ve millet sevgisiyle atan, insani değerleri baştacı etmiş, ulu önder Atatürk'ün yolunu yol, Cumhuriyeti fazilet bilen arkadaşlarımla yürüdüğüm her adımı onur sayıp, başımın tacı olduklarını ifade ederek, MHP üyeliğinden istifa ettiğimi bildiririm. Ne mutlu Türküm diyene!”

 

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