25 NİSAN 2017
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Adana
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Adana'da çocuk parkından uyuşturucu fışkırdı

Narkotik köpeğinin çocuk parkında yaptığı aramada her yeşilliğin, ağacın ve taşın altından uyuşturucu çıkması polisi bile şaşkına çevirdi

25 Nisan 2017 Salı, 10:47:41 Güncelleme: 11:53:56 İHA

Adana'da sık sık korsan gösterilerin yapıldığı 3 mahalleye bin polisle "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda "Aslan" isimli narkotik köpeğinin çocuk parkında taş altına ve yeşilliklerin içine saklanmış halde uyuşturucu bulması polisi bile şaşkına çevirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine gündüz vakti bin polisle baskın yaptı. Özel harekatın karadan, helikopterin ise havadan destek verdiği operasyonda polis özellikle hem terör, hem de uyuşturucu satışının yoğun olduğu Barbaros, Dağlıoğlu ve Çamlıbel Mahallelerine şok baskın yaptı. Polis baskında şüphelendiği şahıs, otomobil ve mekanları didik didik aradı.

ÇOCUK PARKI DEĞİL UYUŞTURUCU PARKI

Polis, Barbaros Mahallesi'nde çocuk parkına giderek burada da uyuşturucu araması yaptı. Yapılan aramaya, "Aslan" isimli hassas burunlu uyuşturucu köpeği de katıldı. Köpek parka girer girmez tepki vermeye başladı. Narkotik köpeği ağaç altlarında, yeşilliklerin içerisinde ve taş altında satışa hazır hale getirilmiş rulo halinde yaklaşık 100 paket uyuşturucu buldu. Köpeğin bulduğu uyuşturuculara polis el koydu. Bu sırada parkta çocukların oynadığı görüldü. Polisin "torbacıları" bitirmek için gündüz vakti şok baskınlarına devam edeceği öğrenildi.

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