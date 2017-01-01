25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP
GÜNDEM

CHP'li Eren Erdem'in Adil Öksüz iddiasına Bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Erdem'in ortaya attığı, Bakan Fikri Işık ve Adil Öksüz'ün görüştüğü iddiası için "Deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır" denildi

25 Nisan 2017 Salı, 10:48:19 Güncelleme: 11:45:20 AA

Milli Savunma Bakanlığı'nca, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Bakan Fikri Işık'a yönelik iddialarıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden, CHP'li Erdem'in "darbe girişimi öncesinde Bakan Işık'ın, Adil Öksüz ile görüştüğü" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"DELİ SAÇMASI..."

Erdem'in iddialarının gerçekle ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır." bilgisi verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yurt genelinde '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı
GÜNDEM

Yurt genelinde '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' ...
İstanbul'da alt geçitte korkunç olay!
GÜNDEM

İstanbul'da alt geçitte korkunç olay!
AK Parti'de olağanüstü kongre ihtimali
GÜNDEM

İşte AK Parti kulislerinde konuşulan tarih!
Esenyurt'ta tellere asılı ayakkabı neyin şifresi?
GÜNDEM

Tellere asılı ayakkabı neyin şifresi?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Bursa'da polis, otomobil hırsızlarını çöp konteynerinde yakaladı
GÜNDEM

ÇÖPTEN HIRSIZ ÇIKTI!
AYM Başkanı Arslan: Yetkimiz dışında
GÜNDEM

AYM BAŞKANI: YETKİMİZ DIŞINDA
Anayasa Mahkemesinin 55. Kuruluş Yıldönümü Töreni
GÜNDEM

TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN KARELER
Konya'da okul müdürüne taciz tutuklaması
GÜNDEM

OKUL MÜDÜRÜNE TACİZ TUTUKLAMASI
Adana'da karısını bıçaklayıp ölümünü izleyen koca tutuklandı
GÜNDEM

KORKUNÇ! "SABAHA KADAR BAŞUCUNDA ÖLMESİNİ BEKLEDİM"
Adana'da çocuk parkından uyuşturucu fışkırdı
GÜNDEM

ÇOCUK PARKINDAN FIŞKIRDI! POLİS BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ