Milli Savunma Bakanlığı'nca, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Bakan Fikri Işık'a yönelik iddialarıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden, CHP'li Erdem'in "darbe girişimi öncesinde Bakan Işık'ın, Adil Öksüz ile görüştüğü" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
"DELİ SAÇMASI..."
Erdem'in iddialarının gerçekle ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır." bilgisi verildi.
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