Geçtiğimiz günlerde KPSS puanı ile 640 personel alımı yapacağını duyuran Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılan başvuruların ardından tercih sonuçlarını duyurdu. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) KPSS tercih sonuçları...

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS TERCİH SONUÇLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Başvuru yapan adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki link üzerinden başvuru yapan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

ÖSYM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"KPSS-2017/4 Tercih Kılavuzunda yer alan Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 25 Nisan 2017 tarihinde saat 10:00’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."