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Konya
GÜNDEM

Konya'da okul müdürüne taciz tutuklaması

Suçlamaları kabul etmeyen Y.E.'nin ifadesinde, kız öğrencilere öğretmen şefkatiyle yaklaştığını söylediği belirtildi

25 Nisan 2017 Salı, 11:29:31 Güncelleme: 11:30:30 DHA

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde bir lisenin müdürü Y.E., iki kız öğrenciye spor salonunda sarılıp öptüğü iddiasıyla tutuklandı. Okul müdürü Y.E.'nin ise suçlamaları kabul etmediği ve kız öğrencilere öğretmen şefkatiyle yaklaştığını söylediği belirtildi.

Ilgın İlçesi'ndeki bir lisede öğrenim gören iki kız öğrenci, okulun rehber öğretmenine gidip, evli 3 çocuk babası olan okul müdürü Y.E.'nin, kendilerini spor salonunda öpüp, sarıldığını iddia etti. Yine okul müdürünün makam odasına çağırıp, kapıyı kilitlediği ve orada da tacizde bulunduğunu ileri süren öğrenciler, odadaki konuşmayı da kaydettiklerini belirtti. Bunun üzerine rehber öğretmen durumu polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

ÖĞRETMEN ŞEFKATİYLE YAKLAŞMIŞ

Açılan soruşma kapsamında geçen 14 Nisan Cuma günü gözaltına alınan Y.E., çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.E.'nin ifadesinde, kız öğrencilere öğretmen şefkatiyle yaklaştığını söylediği belirtildi. Y.E.'nin son dönemlerde ise zaman zaman evine gitmeyip, gece okulda kaldığı ileri sürüldü.

Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

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