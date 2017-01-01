Başbakan, Danıştay Başkanı'nı kabul etti

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör arasında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Danıştay Başkanı Güngör'ün Başbakan Yıldırım'a, Danıştay'ın 149'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla 11 Mayıs'ta yapılacak törenin davetiyesini ilettiği öğrenildi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 3 saat önceAferin diyecektir00
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Misafir 3 saat öncehayırlı bır gorusme olsun sayın buyuklerım bu ınsanlar meyve sedze yıyemı yor bu pahalılıgın onune gecın bırazda asgarı ucretlı ınsanları dusunun saygılarımla00
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