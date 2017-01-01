25 NİSAN 2017
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Başbakan, Danıştay Başkanı'nı kabul edecek
GÜNDEM

Başbakan, Danıştay Başkanı'nı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti

25 Nisan 2017 Salı, 13:33:13 Güncelleme: 17:10:19 HABERTURK.COM

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör arasında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Danıştay Başkanı Güngör'ün Başbakan Yıldırım'a, Danıştay'ın 149'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla 11 Mayıs'ta yapılacak törenin davetiyesini ilettiği öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    Aferin diyecektir
  • Misafir 3 saat önce
    hayırlı bır gorusme olsun sayın buyuklerım bu ınsanlar meyve sedze yıyemı yor bu pahalılıgın onune gecın bırazda asgarı ucretlı ınsanları dusunun saygılarımla
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