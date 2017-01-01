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HDP'li Feleknas Uca serbest bırakıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, tutuksuz yargılanacak

25 Nisan 2017 Salı, 14:24:05 Güncelleme: 16:55:11

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın edindiği bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında çıkarılan "zorla getirilme" kararı uyarınca gözaltına alındı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Adliyeye götürülen Uca, mahkemede suçlamaları reddederek yargılanmanın durdurulmasını istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti Uca'yı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken duruşmayı Eylül ayına erteledi.

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