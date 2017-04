Bodrum'da hayvanseverlerin tepkisi çeken olay

Bodrum'daki bir sitede yaşayan emlakçı 43 yaşındaki T.D. iddiaya göre, kendisine havlayan köpeğe otomobilinden aldığı levyeyle saldırdı. O an orada olan ve engellemeye çalışan hayvansever 45 yaşındaki Mevhibe Gözneli, levyenin sağ eline isabet etmesiyle yaralandı. İfade veren T.D., kendisinin de hayvansever olduğunu, köpeğin kendisine saldırması üzerine savunma amaçlı levyeyi kullandığını öne sürdü. Gözneli'nin kızı ise o anları cep telefonuyla çekip sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler T.D.'ye tepki gösterdi.



Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede dün meydana gelen olay, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Bir yayın organında editör, 1 çocuk annesi Mevhibe Gözneli, site içindeki sokak köpeklerini beslemeye başladı. Bu sırada site sakini emlakçı T.D., iddiaya göre, bahçeden geçerken köpek havlamaya başladı. Bunun üzerine T.D., otomobilinden aldığı levyeyle karşılık verdi. T.D.'yi engellemeye çalışan Mevhibe Gözneli, levyenin sağ eline isabet etmesiyle yaralandı. O anları ise Mevhibe Gözneli'nin kızı D.Ç., cep telefonuyla görüntüledi. Hastaneye giden Mevhibe Gözneli, darp raporu aldı. Jandarmaya yapılan şikayet üzerine T.D. ve Mevhibe Gözneli'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadelerine başvuruldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medyadan paylaşılan o görüntüleri izleyen hayvanseverler, T.D.'ye tepki gösterdi.



Mevhibe Gözneli, "Sitemizin her yeri açık olduğu için sokakta kalan 5-6 köpeğe hep birlikte bakıyoruz. Saldırgan kişi de sitede yaşıyor. Dün akşam saatlerinde köpeklerden biri kendisine doğru havlayınca, bir iki adım atınca otomobildeki levyeyi alarak rastgele savurmaya başladı. Kızım ile köpeği korumaya çalıştıkça, saldırgan kişi bize ve hayvana levyeyi sonra da fırça sopasını vurmaya, savurmaya devam etti. Köpeğin başında şişlikler oluştu. Jandarma ve savcılığa ayrıca BİMER'e suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca konuyu tüm hayvan hakları ile ilgili derneklere ilettik. Bu kişinin hayvanlara olan bu nefreti bu kini nasıl bir şey anlayamadık" dedi.



'BEN KÖPEĞE VURMADIM'



Jandarmanın ifadesine başvurduğu T.D. ise, "Sekiz aydır bu sitede oturuyoruz. Eşimle birlikte köpeklere biz de bakıyoruz. Sokak köpeklerine sürekli mama taşıyoruz. Dün de evimden çıktım, site içinde yürüyüp çöp atmaya giderken, söz konusu kadının yanında bulunan köpek, kendisinin kışkırtmasıyla bana saldırdı. Aslında diğer köpekler beni tanıdığı için saldırmıyordu ama bu köpek yeni gelmişti siteye. Ben de kendimi savunmak için o anda elime geçen çubukla kendimi korumaya çalıştım. Ben köpeğe vurmadım. Kadına da vurmadım. O kadar aciz bir insan değilim. Suçlamaları kabul etmedim. Ben de hayvanseverim. Yanlış anlaşılmaktan dolayı çok üzgünüm. Ben sadece kendimi korudum" dedi.



'GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ORTAYA KOYUYOR'



Yasal girişim başlatıp suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise "Bu bir savunma değil, resmen demir çubukla köpeğe saldırmadır, dövmedir. Böyle bir savunma olabilir mi? Görüntüler her şeyi ortaya koyuyor. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

