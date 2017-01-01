'Gri' listedeki PKK'lı terörist hava harekatında öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 22 Nisan'da Kuzey Irak'ın Sinath, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçaklarının düzenlediği operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin "gri" kategorisinde bulunan PKK'lı terörist Sait Tanıt'ın öldürüldü ortaya çıktı. 1953 Şırnak doğumlu olan Tanıt'ın 30 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığı öğrenildi.