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AKPM nedir? Siyasi denetim nedir?

AKPM, Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. Peki AKPM nedir, AKPM anlamı nedir? İşte Türkiye'nin AKPM geçmişi ve detaylar...

25 Nisan 2017 Salı, 14:33:07 Güncelleme: 14:49:26

AKPMTürkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. AKPM, 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime aldı. Peki AKPM nedir, AKPM anlamı nedir?

AKPM NEDİR?

AKPM, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'dir. Avrupa Birliği ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan bu mecliste milli meclislerden seçilen parlamenterler, ülkelerini temsil etmektedirler.

Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne 1949 yılında kurucu üye olarak dahil oldu. AKPM, üye ülkelerdeki demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel değerlerini tesis etmeyi amaçlıyor ve bu değerlerin uygulanmasını denetliyor.

Türkiye, 1996 yılından 2004 yılında kadar AKPM'nin siyasi denetim sürecinde kaldı. AKPM Genel Kurulu'nda, 22 Haziran 2004'te yapılan oylama sonucunda 141 parlamenter "Evet", 8 parlamenter "Hayır" oyu kullandı. Böylece Türkiye 8 yıl kaldığı AKPM siyasi denetim sürecinden çıkmış oldu.

25 Nisan 2017 tarihinde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar değerlendirildi ve Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylandı. AKPM, 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime aldı.

SİYASİ DENETİM NEDİR?

Siyasi denetim, AKPM'ye üye ülkelerde uygulanan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin tesis edilmesi ve uygulanmasını denetlenmesidir.

Türkiye, 1996 yılında dahil edildiği "siyasi denetim" sürecinden Haziran 2004’te çıkarılmış ve "post-monitoring" olarak tanımlanan "denetim sonrası sürece" alınmıştı. Bu karar AB’nin Aralık 2004’te Ankara ile üyelik müzakerelerine başlama kararı almasında önemli rol oynamıştı.

AKPM’nin siyasi denetim sürecinde şu anda Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna bulunuyor.

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