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Savcılıktan HDP'li Nursel Aydoğan'ın tahliyesine itiraz

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti

25 Nisan 2017 Salı, 14:44:14 Güncelleme: 14:59:31

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın tahliyesine itiraz eden savcı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın edindiği bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 103 yıla kadar hapsi isenen Aydoğan, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Nisan'da görülen ikinci duruşmada tahliye edilmişti.

Aydoğan'ın tahliye kararına savcı itiraz etti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Aydoğan'ın işlediği suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası gerekçe gösterilerek, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

 

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