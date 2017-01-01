Kayseri'de hamile eşini öldüren Suriyeli koca kendini böyle savundu

Kayseri'de 7 aylık hamile eşini boğarak öldürmekten tutuklu yargılanan Suriyeli koca, ilk kez hakim karşısına çıktı. Suriyeli sanık, "Eşimi bir genç ile yatak odasında buldum. İlişki kurarken gördüm, genci ittirdim, karım da kaçmak istedi. Genç motora binip kaçtı, eşim ile evde kaldık. Eşimi bayıltana kadar dövdüm" dedi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ahmed El H. (24) ve avukatı hazır bulundu. 24 yaşındaki Halep doğumlu tutuklu sanık Ahmed El H., mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı sorgu ve savunmasında, "Olay günü akşam 19.00'da eve geldim. Eşim yemek hazırladı, yemek yedik. Türk olan ustamın yanına gittim, Suriye'de olan anne ve babam ile görüştüm. Daha sonra tekrar eve geldim. Eşimi bir genç ile yatak odasında buldum. İlişki kurarken gördüm, genci ittirdim, karım da kaçmak istedi. Genç motora binip kaçtı, eşim ile evde kaldık. Eşimi bayılana kadar dövdüm. Eşim bayılınca ben de evden fırına gittim. Sabaha kadar fırında bekledim. Eşimin ailesinin beni öldürmesinden korktum. Sonra işe gittim. Öğle saatlerine kadar çalıştım, sonra eşimin kardeşleri gelip beni dövdüler. Sonra beni işyerinden alarak polise teslim ettiler. Eşimin sevgilisini sima olarak tanıyorum, bizim evin arkasında görürdüm. Gençler kendi aralarında toplanırlar, o genci de oralarda görmüştüm" diye konuştu.

"SURİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Eşinin kendisini sevmediğini söyleyen sanık Ahmet El H., sözlerine şöyle devam etti: "Eşim beni kötü görür, beğenmezdi. Eşim beni sevmiyordu. Annem ve babam yaşlılar, Suriye'ye dönmek istiyorum, ailemi görmek istiyorum."

Mahkeme heyeti beklenen rapor ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

18 Şubat'ta Yeşilmahalle Kayalı Sokak'ta meydana gelen olayda Suriye uyruklu Fatma El Muhammed (24) yakınları tarafından ikametinde ölü bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de ölen kadının eşi olan Ahmet H.'yi gözaltına aldı. otopside Fatma El Muhammed'in 7 aylık hamile olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlenirken, kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.