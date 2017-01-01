Şırnak, Kars ve Bitlis'ten şehit haberi

Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in edindiği bilgiye göre, Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalın arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23. jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT
Anadolu Ajansı'nın haberine göre de, Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.
Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.
BİTLİS'TE 1 ASKER ŞEHİT
Bitlis'te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetlerinde sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
OPERASYONLARDA 13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik kaynakları, Hakkari'de 11 ve Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Misafir 53 dakika önceInsanlari kandirin böyle iste.Hani Terör bitiyordu69
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Misafir 56 dakika önce32 yaşındayım. Kendimi bildim bileli ülke terör belasının içinde. Durum onu gösteriyor ki bu böyle gelmiş, böyle gider. Yazık olan bedeli bu ülkenin sadece fakir fukaralarının ödemesidir.90
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Misafir 1 saat önceYazik degilmi bu kinali kuzulara artk millet koyun gibi oldu anca okuyup geciyor90
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Misafir 1 saat öncesehitlere allah`tan rahmet, mekanlari cennet olsun, yakinlarina metanet versin. Turkiye bu gibi bombalar icin yeni aletler gelistirmelidir.90
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Misafir 1 saat önceonce 3 sehiddi sonra 4 sehide cıktı00
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Misafir 1 saat önceBu mayınlar beden 16 nisandan önce patlamıyordu merak ediyorum93
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Misafir 1 saat önceNe oldu evet çıkınca hani terör bitiyordu ??? PKK yokolacaktı?126
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Misafir 1 saat öncehani terör bitecekti ???126