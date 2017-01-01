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Şırnak ve Kars'tan acı haberler! 4 şehit
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Şırnak, Kars ve Bitlis'ten şehit haberi

Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Kars ve Bitlis'ten de 3 şehit haberi geldi

25 Nisan 2017 Salı, 14:53:09 Güncelleme: 16:28:01 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in edindiği bilgiye göre, Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalın arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23. jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT

Anadolu Ajansı'nın haberine göre de, Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.

BİTLİS'TE 1 ASKER ŞEHİT

Bitlis'te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetlerinde sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

OPERASYONLARDA 13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynakları, Hakkari'de 11 ve Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 53 dakika önce
    Insanlari kandirin böyle iste.Hani Terör bitiyordu
  • Misafir 56 dakika önce
    32 yaşındayım. Kendimi bildim bileli ülke terör belasının içinde. Durum onu gösteriyor ki bu böyle gelmiş, böyle gider. Yazık olan bedeli bu ülkenin sadece fakir fukaralarının ödemesidir.
  • Misafir 1 saat önce
    Yazik degilmi bu kinali kuzulara artk millet koyun gibi oldu anca okuyup geciyor
  • Misafir 1 saat önce
    sehitlere allah`tan rahmet, mekanlari cennet olsun, yakinlarina metanet versin. Turkiye bu gibi bombalar icin yeni aletler gelistirmelidir.
  • Misafir 1 saat önce
    once 3 sehiddi sonra 4 sehide cıktı
  • Misafir 1 saat önce
    Bu mayınlar beden 16 nisandan önce patlamıyordu merak ediyorum
  • Misafir 1 saat önce
    Ne oldu evet çıkınca hani terör bitiyordu ??? PKK yokolacaktı?
  • Misafir 1 saat önce
    hani terör bitecekti ???
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