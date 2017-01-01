Şanlıurfa'da eşinin uyurkan satırla başına vurduğu kadın hastanede öldü

Şanlıurfa'da, uykusunda eşi tarafından başına satırla vurularak komalık edilen 60 yaşındaki Necmiye G., hastanede yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini yitirdi.



Geçen 10 Mart günü 63 yaşındaki Halil Adil G., bilinmeyen nedenle tartıştığı 35 yıllık eşi Necmiye G.'yi uyurken satırla başına vurarak yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın ambulansla hastaneye götürülürken, gözaltına alınan koca sorgulamasının ardından tutuklandı. Ağır yaralı Necmiye G. ise tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitirdi. G.nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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