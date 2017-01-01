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Batman'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 6 kişi yaralandı

25 Nisan 2017 Salı, 23:37:19 Güncelleme: 23:39:01 AA

Batman'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekirhan beldesine bağlı Güneşli köyünden Batman'a giden Medeni Eripek yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Adem Devecioğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Develioğlu ve Eripek, Çetin Yiğit, Nadire, Hicran ve Veysi Eripek ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Nadire Eripek, hastanede hayatını kaybetti.

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