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SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Nisan 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 26 Nisan 2017 Çarşamba günü operasyon haberleri

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:36:15 Güncelleme: 00:38:35

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 26 Nisan 2017 Çarşamba günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

BURSA'DA 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 33 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi de adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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